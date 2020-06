Pupo è bigamo? Il cantante da oltre 20 anni porta avanti il rapporto con sua moglie, ma anche quello con la fidanzata Patricia.

La vita sentimentale di Pupo è sempre stata piuttosto movimentata e ancora oggi il cantante avrebbe sia una moglie (Anna) sia una fidanzata (Patricia). La differenza col passato è che oggi Pupo vive le due relazioni alla luce del sole.

Pupo: la moglie e la fidanzata

Pupo ha una moglie, Anna Ghinazzi, con cui è sposato dal 1974. Il cantante è però legato dal 1989 anche a Patricia, che ritiene a tutti gli effetti “la sua fidanzata”. Il cantante ha ammesso pubblicamente le relazioni con le due donne e ha affermato che, almeno all’inizio, per lui non sarebbe stato facile portare avanti entrambi i rapporti tenendo le due donne all’oscuro. Tutto sarebbe cambiato quando avrebbe deciso di confessare a entrambe la verità.

“Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo”, ha confessato il cantante, aggiungendo persino che le due, oggi, sarebbero buone amiche.





Certo tra le due donne della vita di Pupo non sarebbe stato tutto rose e fiori fin dagli inizi: oltre ai momenti di gelosia il cantante avrebbe vissuto – a suo dire – periodi “estremamente faticosi”, dovuti probabilmente al fatto che le due donne non avessero alcuna intenzione di condividerlo.

I tre non vivrebbero assieme, e a confessarlo è stata la fidanzata Patricia, che ha dichiarato: “Pupo non è bigamo. Viviamo tutti insieme ma da lontano, Enzo si divide tra la sua famiglia e me in un modo molto equilibrato”. A quanto pare inizialmente sarebbe stata la moglie del cantante a soffrire per il triangolo, che poi avrebbe deciso di accettare.