In attesa di scoprire la data delle nozze tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, chi saranno gli invitati Vip presenti al loro matrimonio?

I preparativi per il matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo si fanno sempre più rapsodici. Dopo la doppia proposta di matrimonio, arrivata dapprima a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello Vip, l’ex coppia di Temptation Island è quindi pronta a compiere il grande passo.

Per via dell’emergenza coronavirus, i due hanno di fatto preferito spostare la cerimonia al 2021. Pertanto al momento non è ancora certa la data delle loro nozze, anche se molto probabilmente avverrà in estate.

Come ovvio, all’evento non mancheranno numerosi invitati Vip, come rivelato dall’ex calciatore in una recente intervista a un noto settimanale di gossip. L’ex gieffino ha infatti già assicurato che inviterà Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Ma chiaramente ci saranno anche alcuni degli ex concorrenti del GF Vip 4.

Sossio e Ursula: chi non ci sarà

“Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa”, ha però precisato Sossio Aruta, confermando i dissapori con questi ex coinquilini.

Lo sportivo non ha del resto preso parte nemmeno alla recente reunion a casa di Fabio Testi, confermando di non aver ricevuto l’invito da parte della Lessa, incaricata di organizzare il weekend. Probabilmente, ad ogni modo, alle nozze di Ursula e Sossio non mancheranno Andrea Denver, Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Con loro ci potrebbe anche essere Ida Platano del Trono Over di Uomini e Donne, oltre a Valeria Marini, grande amica della Bennardo dopo Temptation Island Vip.