Tina Cipollari si è affidata alle sapienti mani di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip, per sfoggiare un nuovo look

Federico Fashion Style pare essersi aggiudicato il ruolo di hair stylist per eccellenza dei vip nostrani, soprattutto per quelli che gravitano intorno alla Capitale. Tra i suoi famosi clienti non mancano del resto personaggi del calibro di Tina Cipollari e Valeria Marini.

Le quali spesso e volentieri si affidano alle sue sapienti mani per farsi rimettere in sesto il look.

Proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo salone di Federico Fashion Style alla Rinascente di Roma, le due Vamp della tv nostrana hanno dunque partecipato all’evento. Per il professionista si tratta di fatto di un grande traguardo, che certamente gli consentirà di acquistare una nuova fetta di clientela. In compagnia di Tina Cipollari era peraltro presente anche l’inseparabile amico e collega Gianni Sperti, che durante l’evento mondano ha posato insieme alle due amiche e al celebre parrucchiere di Real Time.

Tina Cipollari, nuovo look

Oltre a festeggiare l’inaugurazione del suo nuovo salone di bellezza, Federico Fashion Style si è però anche cimentato in alcuni “restauri” per le sue affezionate clienti. Così la stessa Tina Cipollari si è subito resa disponibile, accomodandosi sulla lussuosa poltrona e lasciandosi coccolare dalle sapienti mani del noto esperto di tendenze. Il risultato è stato un boccoloso fluire di ciocche bionde, immortalato sui social dalla stessa opinionista di Uomini e Donne nel suo dispiegarsi durante le fasi di lavaggio e piega.

Al momento in vacanza dal dating show mariano, la celebre vamp si sta intanto godendo il meritato riposo della sua pausa estiva. Nel mentre, gli scatti che la ritraggono insieme ad amici e famigliari sui social la vedono più bella che mai.

Inoltre Tina appare in gran forma, anche grazie alla dieta che le ha permesso di perdere quasi 20 chili.