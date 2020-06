Youma Diakite ha svelato che presto diventerà madre per la seconda volta a 49 anni.

Youma Diakite, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha rivelato di essere incinta del suo secondo figlio: la modella ha avuto il suo primo figlio, Mattia, nel 2014.

Youma Diakite incinta: l’annuncio

A sorpresa anche Youma Diakite ha rivelato che diventerà madre per la seconda volta nel 2020: la modella, legata all’imprenditore Fabrizio Ragone, avrà presto un altro bebè.

La top model ha 49 anni e a quanto pare non sarebbe stata così sicura di poter diventare di nuovo madre con facilità: “Sono felice di rivedervi con una bellissima notizia. La mia famiglia si ingrandisce, sto per diventare mamma. Non credevo fosse possibile, però questo miracolo, se possiamo chiamarlo così, è avvenuto”, ha dichiarato con un videomessaggio trasmesso a Verissimo dove ha rivolto anche un pensiero di speranza per tutte le famiglie italiane che starebbero vivendo momenti di difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.





Youma è molto legata al suo primo figlio, Mattia, e infatti durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi decise di abbandonare il reality show prima della fine perché suo figlio, lontano da lei, aveva iniziato a manifestare i segni chiari della nostalgia per la mamma.

“Avevo fatto un patto con il mio compagno e gli avevo chiesto di farmi chiamare dalla produzione se mio figlio sviluppava qualche disagio per la mia mancanza. Alla fine lui mi ha chiamato perché mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto”, aveva dichiarato la modella all’indomani dal suo ritiro dal reality show.