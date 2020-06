Che fine ha fatto Angela Favolosa Cubista, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne?

Ricordate Angela Favolosa Cubista, una delle maggiori protagoniste del trono over di Uomini e Donne? Apparsa nel dating show mariano come personaggio singolare e decisamente sopra le righe, dopo qualche anno di trasmissione di lei si sono perse completamente le tracce.

Che fine ha dunque fatto la bionda e frizzante siciliana?

Visualizza questo post su Instagram Si riparte ancora più forti ✌️✌️ Un post condiviso da Angela Favolosa Cubista (@angela_favolosa_cubista) in data: 18 Mag 2020 alle ore 1:44 PDT

Angela Favolosa Cubista oggi

Con i suoi balli e i vestiti succinti, l’arzilla signora ha intrattenuto il pubblico da casa suscitando anche non poche polemiche. Oggi Angela Favolosa Cubista è però ormai lontana dalle telecamere, anche se continua ad avere un certo seguito sui social.

Qui infatti l’ex vamp si mostra sempre super brillante e piena di voglia di vivere e divertirsi, a 76 anni compiuti.

In un’intervista di qualche tempo fa, la donna dichiarò che l’assenza in tv non era stata determinata dalla sua volontà. “Sono rimasta delusa da questa decisione e sono anche dimagrita di 4 chili. Volevo bene a Maria ed ero abituata ad andare lì per ballare. All’improvviso, poi, mi hanno lasciata a casa”.

I motivi che hanno spinto Queen Mary a non richiamarla nel format pomeridiano non sono mai stati resi noti, nemmeno alla stessa diretta interessata.





Nel mentre, il trono over di Uomini e Donne si è arricchito di altre presenze sempre ben accette.

Le avventure sentimentali di dame e cavalieri tengono banco su Canale 5, confermando un successo che prosegue ininterrotto da anni. Nato come esperimento, lo show della De Filippi è infatti diventato una delle colonne portanti di Mediaset, fatto confermato anche dai numeri che ne attestano gli incredibili risultati di share.