Antonio Zequila ha deciso di replicare a Lucia Bramieri dopo essere stato preso di mira da quest'ultima: il post di fuoco sui social

Nel corso di una recente intervista concessa a un noto settimanale di gossip, Lucia Bramieri ha ripercorso in breve la propria esperienza al Grande Fratello, a cui partecipò nel 2018. La nuora di Gino Bramieri ha però dichiarato, con un po’ di delusione, di non aver trovato l’anima gemella nella popolare casa di Cinecittà.

Secondo lei, per esempio, uno come Fabio Testi avrebbe fatto al caso suo, mentre un uomo come Antonio Zequila proprio no!

Zequila replica alla Bramieri

“Maschi si nasce, uomini si diventa”, ha di fatto dichiarato l’ex gieffina, risolvendo così una sonora frecciatina nei confronti dell’attore partenopeo. Nel mentre la sua esternazione non è però passata inosservata al diretto interessato. Ecco così che Zequila ha deciso di replicare alla Bramieri con un post pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram, che qui riportiamo nella sua interezza:

Sarà finita qui tra i due ex protagonisti del Grande Fratello? Oppure la bagarre è destinata a proseguire?