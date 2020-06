L'attore che interpretava il romantico"Dean" è stato arrestato a seguito di aggressioni. Per Jared Padelki fissata cauzione di 15mila dollari.

L’attore che interpretava Dean nella serie “Una mamma per amica” è stato arrestato per aggressioni a pubblico ufficiale dopo una lite fuori ad un locale. Per il detenuto Jared Padelki fissata una cauzione di 15mila dollari.

Dean di “Una mamma per amica” arrestato

Nella serie “Una mamma per amica” interpreta un ragazzo gentile, premuroso e bello. Nella vita reale un 38enne che in preda all’alcool è stato arrestato dagli agenti. Si tratta di Jared Padelki, attore americano che ha interpretato il personaggio di Dean nella serie statunitense “Una mamma per amica”. Il 38enne, in preda ai fiumi di alcool, avrebbe aggredito un dipendente ed il direttore del locale. Quest’ultimo dopo aver visto che c’erano delle tensioni tra Padelki ed il dipendente sarebbe intervenuto cercando di sedare la lite.

A mettere fine alla vicenda la polizia che ha arrestato l’attore. Durante il trasporto in auto, Jared ha cercato di lanciare soldi contro gli agenti aggravando la sua posizione. Il tribunale per il rilascio di Padelki ha fissato una cauzione di 15mila dollari.

Chi è Jared Padelki

La sua carriera artistica è iniziata proprio in “Una mamma per amica”. Il personaggio di Dean è stato il sogno di migliaia di ragazze che desideravano un ragazzo buono, romantico e gentile come lui. Gli uomini, invece, lo ricordano per l’interpretazione di Sam Winchester nella serie “Supernatural“.

Tra i suoi lavori ci sono anche partecipazioni in film come “La maschera di cera” e “Venerdì“.

Di recente era stato ingaggiato per il ruolo di Chuck Norris nel reboot di “Walker Texas Rangers“.