Clizia e Paolo, baci bollenti durante la vacanza in barca

Le cose tra Paolo e Clizia sono sempre più serie: i due si sono concessi una romantica vacanza in barca a Ponza.

Dopo essersi riabbracciati in Sicilia dopo mesi di lontananza a causa dell’emergenza Coronavirus, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di concedersi una vacanza in barca a Ponza.

Clizia e Paolo: la vacanza in barca

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia tornano a scaldare i social con i loro baci bollenti: la coppia, sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di concedersi una vacanza a Ponza lontana dai familiari.

Inizialmente i due si erano rivisti in Sicilia (a casa della famiglia di Clizia) ma poi avevano fatto ritorno delle loro rispettive abitazioni (lei a Milano, lui a Roma). Questa volta la vacanza è stata quindi interamente dedicata all’amore: i loro scatti in stile “laguna blu” hanno ricevuto centinaia di like da parte dei fan, sempre più curiosi di scoprire che piega prenderà la storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 20 Giu 2020 alle ore 9:43 PDT

Inizialmente la madre di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, aveva espresso perplessità sul fatto che la storia con Clizia potesse essere equilibrata: lei è già madre di una bambina (Nina) ed è stata sposata con Francesco Sarcina. Per il momento a quanto pare la storia tra i due starebbe procedendo a gonfie vele, e in Sicilia Paolo avrebbe fatto la conoscenza anche della bambina di Clizia Incorvaia. Sui social i due sembrano essere più affiatati che mai, e tra siparietti bollenti e dediche d’amore in tanti sarebbero pronti che la storia sia destinata a durare.

Sarà davvero così?