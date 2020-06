Elisabetta Canalis si è concessa un'uscita con tre amiche e i suoi fan sui social hanno notato un dettaglio.

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan la foto della sua prima uscita a Los Angeles in compagnia di alcune amiche: l’ex velina ha fatto una battuta su un dettaglio che ai fan de social non è sfuggito.

La Canalis con le amiche: il dettaglio

Elisabetta Canalis ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Los Angeles, città in cui lei e il marito Brian Perri si sono trasferiti dopo le nozze. L’ex velina si è concessa una prima uscita all’aria aperta in compagnia delle amiche, e sui social tutti hanno notato il fatto che le tre fossero casualmente vestite dello stesso colore: il nero. “We love colors”, ha scritto ironica commentando il fatto che lei e le sue amiche sembrassero vestite uguali.

In tanti sui social hanno fatto alle tre donne i complimenti per la loro bellezza, mentre molti altri continuano a chiedersi se e quando Elisabetta Canalis spiegherà cosa sia successo tra lei e la storica amica Maddalena Corvaglia, con cui sembra che ormai i rapporti siano definitivamente rotti.

La showgirl ha glissato sulla vicenda affermando che sono “questioni delicate”. Le due si erano trasferite insieme a Los Angeles dove avevano aperto insieme una palestra: secondo indiscrezioni proprio l’attività lavorativa fondata insieme potrebbe aver creato dei dissapori tra le due che, per il momento, continuano a non voler parlare apertamente della vicenda.