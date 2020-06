È stata inviata speciale del TG1 per la sezione di arte e cultura ed è una ex senatrice del PdL: la moglie di Emilio Fede è Diana De Feo.

Sono sposati dal 1965, ma lei è sempre stata lontana dal gossip: chi è la moglie di Emilio Fede? Si tratta della giornalista ed ex senatrice Diana De Feo.



Chi è la moglie di Emilio Fede?

All’anagrafe è Diana Carla Carmela De Feo. Nata a Torino il 9 marzo 1937, ha costruito una brillante carriera nel mondo del giornalismo. Ha assunto l’incarico di invitata speciale del TG1 per la sezione di arte e cultura e per vent’anni, dal 1976, ha collaborato con Flora Favilla nella rubrica “Almanacco del giorno dopo”. Si è dedicata anche alla politica, diventando senatrice per il Popolo della Libertà nel corso della XVI legislatura.

Suo padre è Italo De Feo, storico, giornalista e scrittore. All’indomani della ritrovata libertà italiana, dopo i drammi della Seconda Guerra mondiale, era diventato un noto politico, militando al fianco di Togliatti. Italo De Feo era stato a capo dell’ufficio stampa del Comitato di Liberazione nazionale, che raggruppava tutti i partiti antifascisti. Era stato anche membro della Commissione nazionale della stampa, capo dell’ufficio radio della Presidenza del Consiglio e, nel triennio 1944-1947, segretario e stretto collaboratore di Palmiro Togliatti.

Poi la rottura con il PCI motivata dalla “situazione dei nostri connazionali in Jugoslavia e l’indegno trattamento ch’era loro fatto non in quanto fascisti, ma semplicemente perché italiani”, come spiega nel suo libro: “Tre anni con Togliatti”.

Il matrimonio con l’ex direttore del TG4

Diana De Feo ha sposato il collega Emilio Fede nel 1965 e hanno avuto due figlie: Sveva e Simona. Il loro amore è stato generalmente tenuto lontano dalle copertine di cronaca rosa.

A sconvolgere gli equilibri familiari è stato lo scandalo che ha visto Emilio Fede condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi di carcere – da scontare ai domiciliari – nell’ambito del processo “Ruby bis”.





Diana De Feo abita a Roma e ha sempre avuto a cuore la sua privacy.

Tuttavia, si sa che Emilio Fede era a cena con lei al momento dell’arresto per evasione dai domiciliari.