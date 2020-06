La secondogenita di Giancarlo Magalli è rimasta vittima di un incidente in Puglia: paura e ansia per l'influencer 26enne

Giancarlo Magalli è tornato recentemente alla ribalta della cronaca rosa per via di alcuni cambiamenti nel suo storico programma di Rai Due I Fatti Vostri. Se il conduttore romano è stato riconfermato per settembre, la stessa cosa non vale però per Roberta Morise.

Sul web si vocifera che sia stato lui a non volerla più al suo fianco. Per tale motivo, il diretto interessato avrebbe sbottato con delle parole letteralmente di fuoco.

Giancarlo Magalli in ansia per Michela

Al momento, ad ogni modo, Magalli si trova in vacanza dopo la chiusura stagionale del programma. Così il giornalista si può godere un po’ di riposo insieme alle due figlie Manuela, nata dal matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata dalla relazione con Valeria Donati.

Se la primogenita preferisce stare lontana dai riflettori, alla seconda piacerebbe invece seguire le orme del padre. Michela Magalli è già del resto un’apprezzata influencer, soprattutto su Instagram dove fa da sponsor a marchi di trucchi e abiti.





Molto attiva sul suo profilo social, la 26enne conta quasi 40mila follower, ai quali racconta sia le cose belle che quelle meno belle che le capitano quotidianamente.

Proprio nelle ultime ore, la ragazza è stata di fatto vittima di un incidente, come rivelato da lei stessa in una IG Stories. Ma cosa le è accaduto nel dettaglio?

Mentre si trovava in giro per Ostuni, splendida località balneare della Puglia dove sta passando le sue vacanze, la ragazza ha deciso di affittare un’ape turistica per spostarsi. Purtroppo proprio a bordo del mezzo è stata protagonista di un inconveniente, che l’ha portata a schiantarsi contro un muro.

La figlia di Giancarlo Magalli ha condiviso uno scatto dove ha mostrato ai fan le gambe ricoperte di escoriazioni vicino alle ginocchia. Per fortuna non ha avuto nessuna lesione o ferita grave, ma certamente avrà destato un grande spavento nei suoi genitori così come nei suoi numerosi fan.