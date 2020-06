Lamberto Sposini ha festeggiato sui social l'importante traguardo raggiunto dalla figlia Matilde, che ha appena sostenuto l'esame di maturità

Nonostante l’ormai lunghissima lontananza dalla televisione, Lamberto Sposini resta uno dei giornalisti più amati del piccolo schermo. L’ex storico volto del Tg5 fu colpito nel 2011 da un ictus prima di andare in onda e da allora non è più tornato a farsi vedere.

In moltissimi, ad ogni, continuano a sostenerlo soprattutto tramite i social, dove sovente pubblica contenuti inerenti la sua nuova quotidianità. Proprio nelle scorse ore il professionista romano ha condiviso online la sua felicità per la figlia, che in questi giorni ha sostenuto l’esame di maturità.

Lamberto Sposini, orgoglio di papà

Il primo post apparso su Instagram è dunque una foto della primogenita Matilde da piccola. Il dolce scatto di Lamberto Sposini ha così ricordato i primi anni di scuola della figlia, oggi arrivata alla fine di un percorso di vita molto importante.

Visualizza questo post su Instagram Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola.♥️ Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: 20 Giu 2020 alle ore 12:19 PDT

Il secondo scatto riporta invece il bellissimo voto preso da Matilde al suo esame di maturità, un giorno importante vissuto alle soglie dell’emergenza coronavirus. Semplicemente “Brava Matilde” è stato il commento di Sposini a corredo della foto, forse troppo emozionato per esprimere con altre parole il suo grande orgoglio di papà.