Che fine ha fatto Luana Ravegnini? La nuova vita della soubrette

Che fine ha fatto Luana Ravegnini? L'ex soubrette che fece innamorare Lippi oggi conduce una vita normale.

Luana Ravegnini è stata una delle soubrette più amate degli anni ’90. In molti ricordano la sua relazione con l’allora collega Claudio Lippi e il suo ruolo come ragazza Coccodè a Indietro Tutta.

Luana Ravegnini oggi

Dal 2010 Luana Ravegnini è sparita dai radar del piccolo schermo, dove in tanti si erano innamorati dei suoi occhi di ghiaccio e i suoi lunghi capelli neri.

Classe 1968, Luana affiancò Claudio Lippi nel quiz Il Pranzo è servito durante i primi anni ’90. In seguito fu lo stesso conduttore a rivelare di essersi profondamente innamorato di lei, tanto da aver deciso di lasciare sua moglie: “Aveva 23 anni meno di me. Me ne Innamorai follemente e lasciai mia moglie e mia figlia Federica per andare a vivere con lei”. La storia tra i due terminò nel 1997 (Lippi in seguito tornerà insieme a sua moglie, che gli perdonò il tradimento).

Dopo aver lavorato nello show di Renzo Arbore Indietro Tutta e al programma Jammin su italia1 (al fianco di Federica Panicucci e Paola Maugeri), ha avuto una bambina (Adele Maria), nata dalla sua relazione con l’imprenditore Renato Della Valle.



Nel 2010 torna alla conduzione con Storie di salute su Rai 2, mentre nel 2011 ha condotto Due passi in Italia sempre su Rai 2. Sembra che a Roma l’ex soubrette abbia aperto un ristorante, e che continui a dedicarsi alla sua vita lontana dal mondo del piccolo schermo. In tanti non hanno dimenticato il suo fascino e la sua straordinaria bellezza e molti dei suoi fan sarebbero felici di vederla di nuovo in un programma tv.