Noemi è dimagrita, e i fan hanno stentato a riconoscerla: la cantante ha svelato i segreti del suo straordinario dimagrimento.

Noemi ha condiviso sui social uno scatto in cui è ritratta in costume da bagno, e i fan sono rimasti stupiti dal suo eccessivo dimagrimento. In tanti hanno stentato addirittura a riconoscere la cantante.

Noemi è dimagrita: la foto

La cantante Noemi ha perso diversi kg grazie al cosiddetto “metodo Tabata” (ovvero il Tabata training, una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare anaerobico), ed è stata lei stessa a confessarlo dopo che centinaia di fan le hanno chiesto come avesse fatto a perdere peso e se fosse veramente lei quella nella foto condivisa sui social.

Noemi è infatti apparsa in uno scatto in costume da bagno dove è evidente il suo fisico asciutto e longilineo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial) in data: 21 Giu 2020 alle ore 11:09 PDT





Molti avrebbero stentato a riconoscere la cantante, che ha assicurato contenta: “Sono io”. Noemi è una delle cantanti più amate del panorama musicale odierno, e per quanto riguarda la vita privata la cantante è felicemente sposata col bassista Gabriele Grieco (con cui è convolata a nozze a sorpresa nel 2018). La cantante ha confessato l’emozionante momento in cui il suo compagno le ha chiesto di sposarlo, e ha raccontato: “Pensavo dicesse tanto per dire.

E invece, incassato il “massì”, si è alzato e ha recuperato una scatolina nascosta nella libreria. Dentro, l’anello. Ci piacciono le stesse cose, i piccoli momenti”, ha ammesso. Oggi i due sono più felici e innamorati che mai.