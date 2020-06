Pago si è sfogato per la rottura da Serena Enardu e contro coloro che lo hanno insultato per esserci tornato insieme.

Pacifico Settembre è tornato a parlare della sua discussa rottura da Serena Enardu, con cui già aveva rotto durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Pago ha anche risposte alle tante critiche da parte dei fan.

Pago: Temptation Island

La relazione tra Pago e Serena Enardu è precipitata una prima volta durante la partecipazione della coppia a Temptation Island Vip e poi, una seconda volta, dopo che i due si erano finalmente riappacificati nella casa del Grande Fratello Vip.

Pago ha confessato che dopo la sua partecipazione a Temptation fosse “distrutto psicologicamente” e oggi, contro i tanti che lo accusano di essere stato “un sottone” con Serena, ha risposto:“Non mi ci ritrovo, né ho mai detto di essere un capo branco. Ma se significa non mollare mai in amore e seguire sempre i propri sentimenti, che mi chiamino pure così”.



Nelle ultime dichiarazioni fatte dal cantante era parso che Pago non escludesse neanche un possibile (ennesimo) ritorno di fiamma con Serena Enardu, che a sua volta a colpa di stories ha lanciato frecciatine e recriminazioni contro il cantante. Proprio in relazione alla possibilità di un ritorno di fiamma o a un perdono ipotizzato da Pago, l’ex gieffina si era detta “senza parole”. A quanto pare il cantante avrebbe scoperto che il rapporto tra lei e Graziani fosse durato più di quanto Serena avesse ammesso, mentre la Enardu ha insultato il cantante per aver utilizzato la loro rottura solo al fine di sponsorizzare l’uscita del suo primo libro (Vagabondo d’amore).