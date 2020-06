Serena Enardu è tornata a sfogarsi per la sua recente rottura da Pago, con cui era tornata insieme al GF Vip.

La storia tra Pago e Serena Enardu si è conclusa a poche settimane dalla rappacificazione tra i due nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex coppia continua a inviarsi via social recriminazioni e frecciatine, e sembra sempre più chiaro che un riavvicinamento sia escluso.

Serena Enardu: lo sfogo social

Ancora una volta Serena Enardu è tornata sfogarsi via social con un post che sembrerebbe chiaramente indirizzato al suo ex, Pacifico Settembre, in arte Pago. Il tema centrale del messaggio di Serena è il perdono, quello che Pago le aveva concesso al Grande Fratello Vip mettendo da parte la sua gelosia nei confronti di Alessandro Graziani (il tentatore per cui Serena gli aveva detto addio a Temptation Island).

“Quando si perdona non si cambia il passato…si cambia il futuro”, si legge nel post di Serena, che ha poi aggiunto: “Vi assicuro che se non perdonate non succede niente, non andrete all’inferno! Ma se fate finta di farlo, l’inferno lo vivrete voi e lo fate vivere a chi avete deciso di prendere per il c…!”.



Pago ha rivelato di aver detto addio alla fidanzata perché avrebbe scoperto una chat segreta in cui sarebbe stato lampante che il rapporto tra lei e Graziani fosse più di un semplice flirt. Serena a sua volta ha accusato Pago di aver utilizzato la loro rottura unicamente per far ottenere maggiore visibilità al suo libro Vagabondo d’amore. I due riusciranno a chiarire ulteriormente? Per il momento l’ipotesi di un riavvicinamento sembra lontana più che mai.