Uno sconosciuto segreto lega Silvia Toffanin ad Alvin: di cosa si tratta nello spefico?

Su Canale 5 continuano ad andare in onda le Storie di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Anch’esso, come gli altri, ha subìto uno stop forzato agli inizi di marzo per via dell’emergenza da coronavirus. La presentatrice vi farà pertanto ritorno solo il prossimo settembre, con le nuove attese puntate della stagione 2020-2021.

Silvia Toffanin: il segreto svelato

Gli amanti dello show di cronaca rosa del sabato pomeriggio sanno del resto che ad affiancare la professionista vicentina c’è stato per lungo tempo il DJ Alvin. Dopo una lunga collaborazione, quest’ultimo ha però deciso di lasciare Verissimo per dedicarsi ad altro. Tuttavia esiste un piccolo segreto tra i due che nessuno finora ha mai saputo. A renderlo noto è stato proprio il padrone di casa di EuroGames, specificando che si tratta di qualcosa inerente il loro rapporto lavorativo nonché di amicizia.





In una recente intervista, Alvin ha confessato che prima di iniziare a lavorare con Silvia Toffanin a Verissimo stava girando vicino agli studi Mediaset di Cologno Monzese. A un certo punto il suo agente Franco Tuzio, scomparso due anni fa, lo chiamò dicendogli di andare nei camerini del programma di Canale 5.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi gli chiese proprio in quell’occasione di essere ospite di una puntata del programma. Da lì la sua partecipazione divenne un punto fermo, trasformandolo in opinionista costante. Dalla collaborazione professionale, Silvia e Alvin sono poi diventati amici, mantenendo tutt’oggi un rapporto molto sincero e profondo.