Gianluca Vacchi è stato criticato dai fan per uno scatto condiviso sui social in occasione della festa del papà.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono più felici che mai ora che stanno per diventare genitori. In occasione della festa del papà Mr Enjoy si è concesso una foto di famiglia con la top model e i loro cani, ma lo scatto ha scatenato le critiche dei fan.

Gianluca Vacchi: la foto per la festa del papà

In compagnia dei loro tre adorati cani Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si sono concessi uno scatto “di famiglia” in occasione della festa del papà: la modella, col pancino appena evidente, teneramente abbracciata a Vacchi e ai suoi cani, ha attirato le critiche da parte degli haters. In molti sarebbero convinti che la foto sia stata ritoccata e che i tre amici pelosi dell’imprenditore siano stati aggiunti con photoshop: “Il cane al centro sembra un cartonato”, ha osservato qualcuno.

Sharon e Vacchi non hanno replicato, e del resto i due in questo momento si stanno godendo appieno la felicità di diventare presto genitori. Rientrati da Miami si sono recati nella lussuosa villa bolognese dell’imprenditore, mentre sembra che le vacanze le trascorreranno in Sardegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 21 Giu 2020 alle ore 11:15 PDT

Vacchi ha confessato che lui e Sharon non avessero programmato la gravidanza, ma si è detto entusiasta del fatto che la giovanissima top model di cui è innamorato sarebbe diventata la madre di suo figlio. In tanti si chiedono se presto i due convoleranno a nozze, ma su questo fronte per il momento tutto tace.