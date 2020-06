Cecilia Rodriguez incinta? La conferma di Francesco Moser

Francesco Moser, padre di Ignazio, sembra aver confermato l'indiscrezione secondo cui Cecilia Rodriguez sarebbe incinta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il loro primo figlio? Sui social tutto tace ma un’affermazione del padre di Ignazio sembra confermare il rumor sulla presunta gravidanza.

Cecilia è incinta? L’indiscrezione

“Questo sarà il quarto nipote che arriva”, avrebbe confessato Francesco Moser, il padre di Ignazio.

Dopo che il rumor sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez ha iniziato a circolare sui social l’uomo è stato interpellato proprio sulla vicenda, e a quanto pare non avrebbe smentito. I fan dei social intanto attendono che i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip confermino la notizia, e in tanto sui social è partita la caccia agli indizi: sembra che da qualche settimana Cecilia utilizzi solo foto di repertorio o immagini in cui è ripresa di spalle.

La sorellina di Belen starà cercando di nascondere i primi segni della gravidanza?





Per il momento non è dato sapere, anche se quel che è certo è che sia Cecilia sia Ignazio non hanno mai fatto segreto di desiderare presto un bebè. Più volte la coppia nata al GF Vip 3 anni fa aveva svelato che pur non avendo il progetto delle nozze avrebbero invece coltivato il sogno di avere un bambino.

Cecilia ha trascorso molto tempo in compagnia del suo nipotino, Santiago, e durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus si sarebbe rafforzata per lei l’idea di crescere un figlio in campagna. Lei e Moser hanno trascorso la quarantena nella tenuta della famiglia del ciclista, e a quanto pare Chechu l’avrebbe trovata un luogo perfetto per poter crescere un bambino.