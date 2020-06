Quando inizierà il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani? Le nuove indiscrezioni sul tanto atteso Giortì

Qualche tempo fa si era parlato con insistenza di Giortì, un programma innovativo che avrebbe dovuto vedere alla conduzione l’inedita coppia formata da Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Ebbene, in queste ore sono emerse delle novità al riguardo, dal momento che sono state pubblicate alcune indiscrezioni parecchio corpose.

Si parla nel dettaglio di una possibile messa in onda di domenica per la nuova trasmissione delle due protagoniste di Uomini e Donne.

Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma la collocazione domenicale potrebbe essere veritiera. A parte Domenica live di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio a partire dalle 17.20, non si sa infatti ancora nulla in merito alla prima parte del pomeridiano. Si era accennato all’eventualità di uno speciale del Grande Fratello con Alfonso Signorini, ma anche questa è solo un’indiscrezione.

De Lellis-Galgani: pronte per Giortì?

Si ricorda peraltro che i programmi della domenica pomeriggio di Mediaset dovranno necessariamente scontrarsi con la fortunata Domenica In di Mara Venier. La popolarissima veneta è di fatto riuscita a registrare ascolti da record, riconfermandosi peraltro alla conduzione dello show anche nella prossima stagione 2020-2021. è dunque necessario un programma che riesca ad attutire il colpo e proprio qui potrebbe entrare in gioco Giortì.





Sempre secondo indiscrezioni, Giortì racconterà gli eventi indimenticabili legati a compleanni, nascite, fidanzamenti e matrimoni… Insomma tutto purché si festeggi: un clima dunque più che adatto all’intrattenimento domenicale. Il nuovo programma di Gemma Galgani e Giulia De Lellis rappresenterebbe in ogni caso una ventata fresca rispetto alle solite proposte di Mediaset.