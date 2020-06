Diletta Leotta si è immortalata sui social in modalità smartworkig: un dettaglio nelle foto non passa però inosservato ai fan della presentatrice

Come sempre super attiva sul suo profilo Instagram, Diletta Leotta non perde occasione per lasciare senza fiato tutti i suoi ammiratori. Grazie a una bellezza stratosferica e a una professionalità di tutto rispetto, la splendida giornalista sportiva conta infatti 6,7 milioni di seguaci.

Nel suo ultimo scatto condiviso poche ore fa, Diletta si è lasciata per esempio immortalare in un contesto del tutto particolare, ossia in modalità smarworkig. Nella foto, dunque, la Leotta precisa di lavorare da casa, ma un dettaglio non è passato inosservato ai fan: ecco di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram La felicità di lavorare in ciabatte 🤣😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Giu 2020 alle ore 1:18 PDT

Diletta Leotta, sexy smartworkig

In concomitanza con la ripresa delle partite di Serie A dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus, Diletta Leotta è ritornata a lavorare su DANZ. Nei giorni passati la conduttrice è stata impegnata direttamente nei campi di calcio, mentre poche ore fa ha invece lavorato da casa. Proprio in quel preciso momento della sua giornata, la bella sicula si è così mostrata nel salotto della sua casa milanese, seduta al tavolo da pranzo con davanti il pc.





Bellissima come sempre, la presentatrice ha subito catturato l’attenzione anche per un dettaglio. “La felicità di lavorare in ciabatte”, ha di fatto scritto la siciliana a corredo della foto. Quel che è certo è che anche in pantofole Diletta Leotta resta sempre super sensuale e affascinante.