Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini hanno realizzato quello che promette di essere il loro nuovo tormentone estivo: La Isla.

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: La Isla

Si tratterà del nuovo tormentone dell’estate 2020?

L’informazione era già trapelata nelle scorse settimane e ora che è finalmente giunta la conferma i fan sono impazienti di saperne di più. Per la Lamborghini si tratta di un passo importante: l’ereditiera, che si è ormai affermata come Regina del Twerking, quest’anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo (dove però la sua Musica (e il resto scompare) si era conquistata gli ultimi posti in classifica).

Per la cantante si avvicina anche un altro passo importante, per quanto riguarda la sfera privata: molto presto lei e il fidanzato dj Afrojack convoleranno a nozze. La proposta è giunta a dicembre e Elettra Lamborghini si sta facendo aiutare da Enzo Miccio per quanto riguarda i preparativi per il suo grande giorno. Lei e Afrojack avevano rimandato le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus e adesso ferve l’attesa per sapere quando finalmente si svolgeranno.

I fan intanto potranno godersi l’attesissima uscita di La Isla e sui social si cercano già i primi indizi su quello che sarà senza dubbio uno dei singoli più ascoltati dell’estate.