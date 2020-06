Emily Ratajkowski cambia look. Sui social gli scatti della modella bionda fanno impazzire i fan.

La super modella Emily Ratajkowski cambia look e diventa bionda. Su Instagram i primi scatti con la nuova acconciatura fanno impazzire letteralmente i fan.

Emily Ratajkowski bionda

La modella ed attrice Emily Ratajkowski sta facendo girare la testa ai suoi fan.

Sui social l’americana ha postato le foto del cambio look ed in pochi minuti i fan sono letteralmente impazziti. Capelli biondi, come Anna Tatangelo, viso pulito e tanta sensualità. Emrata, come recita il suo nickname Instagram, ha cambiato totalmente look attirando l’attenzione degli oltre 12mila follower che la seguono. Lo scatto con il mini bikini non è passato inosservato, ma nemmeno quella di lei in primo piano o con il suo cane.

Visualizza questo post su Instagram 👱‍♀️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:32 PDT

Visualizza questo post su Instagram Day 1 as a blondie Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:31 PDT

Gli esordi di Emily Ratajkowski

Emily da quando aveva 14 anni fa la modella, dal suo primo contratto con la Ford Models per il catalogo della catena di negozi Kohl’s. Nella sua carriera ha posato anche per la fotografia a sfondo erotico. Proprio una foto per TReats! le cambierà la vita. Quella foto attira Robin Thicke e Pharrell che cercano una modella per il video di Blurred Lines. Emily fa il provino, la prendono ed accetta perchè non ha problemi ad usare “il corpo per fini artistici”.

Da lì, il percorso artistico sarà tutto in discesa.