Federico Quaranta approda alla conduzione di due spin off di Linea Verde su Rai 1 e Rai 2.

Federico Quaranta si prepara a tornare in televisione: il conduttore sarà alla guida di due spin off di Linea Verde, secondo quanto anticipato da Blogo. Stiamo parlando di Linea Verde Tour e Linea Verde Radici. Andranno in onda la domenica mattina sul primo canale della televisione.

Per Quaranta, si tratta, insomma, di un ritorno in grande stile. Lui stesso aveva lasciato Linea Verde due anni fa circa. Linea Verde Tour sarà realizzato il collaborazione con le regioni Alto Adige e Basilicata. Sarà affiancato, nel corso di questa avventura, da altri volti più o meno noti. Ci saranno il cuoco Peppone e Giulia Capocchi. Per quanto riguarda il secondo programma invece, questo è il secondo è firmato Enel e Poste italiane.

Federico Quaranta conduce Linea Verde

Federico Quaranta non sarà solamente volto di punta del weekend estivo di Rai 1. Stando alle ultime notizie, infatti, dovrebbe essere confermato un nuovo programma su Rai 2 in seconda serata. Con probabilità la data di inizio della trasmissione sarà mercoledì 29 luglio. Con lui dovrebbe esserci anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. La donna parteciperà a Temptation Island, in onda su Canale 5 dal prossimo 2 luglio.

Ancora incerto il titolo. Al duo dovrebbe aggiungersi anche Roberta Morise in uscita dai Fatti Vostri. Ma non è finita qui per Quaranta.





Progetti per l’autunno?

Periodo davvero fortunato per il conduttore di casa Rai. Secondo i bene informati, infatti, il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, avrebbe messo gli occhi su di lui anche per la prossima stagione autunnale.

Con la dirigenza, infatti, Quaranta starebbe progettando un nuovo programma da mandare in onda sul secondo canale il sabato pomeriggio. Queste, però, sono ancora solamente voci in attesa di ulteriori conferme.