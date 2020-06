Francesca Verdini è apparsa in spendida forma negli scatti al mare con Matteo Salvini pubblicati di recente da un noto settimanale

Se Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato le foto del primo bacio tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, Oggi ha invece rilanciato con gli scatti al mare di Matteo Salvini e Francesca Verdini. I due sono apparsi più innamorati che mai, mentre trascorrevano alcune ore di relax e divertimento sulla spiaggia di Sabaudia.

La rivista ha posto particolare attenzione alla forma fisica della 27enne, apparsa in tutta la sua bellezza con un bikini da urlo.

A dispetto dei vent’anni di differenza che separano la giovane dal leader della Lega, i due sembrano molto complici.

Insieme da oltre un anno, non lesinano nell’abbracciarsi e scambiarsi effusioni in pubblico. Con un costume da urlo, la donna si è peraltro lasciata apprezzare per il fisico scolpito, ma soprattutto per un invidiabile lato B, messo bene in evidenza dalle foto del magazine di attualità.