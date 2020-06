Giulia De Lellis riprende di nascosto Andrea Damante su Instagram: la reazione dell'ex gieffina.

Periodo davvero felice per Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ragazzi, da quando sono tornati ad essere ufficialmente una coppia, non perdono occasione per dimostrare e condividere con i loro fan la gioia e tutto ciò che accade nella loro quotidianità.

Proprio nelle ultime settimane, infatti, Giulia ha condiviso varie storie e foto del nuovo cagnolino. Lo stesso Andrea, invece, aveva postato dei divertenti scatti che ritraevano la De Lellis in versione cavallerizza. I due protagonisti di Uomini e Donne, insomma, sanno come fare divertire i loro follower. Quotidianamente, infatti, regalano simpatici siparietti. Nelle ultime ore è toccato a Giulia essere il regista di un divertente momento. La bella influencer ha ripreso di nascosto il suo Andrea.

Appena lo ha visto, le sue parole sono state: “Sono scioccata”.





Giulia De Lellis e Andrea Damante

‘Io volevo solo tornare a casa a fare merenda’, ha scritto Giulia De Lellis come didascalia per la storia che vede protagonista Andrea Damante.

Si tratta di un frame di davvero pochi secondi. Non si capisce cosa stia facendo effettivamente il dj veronese. Quel che è certo è che la romana si è davvero divertita e in modo ironico ha voluto commentare. Mentre Andrea non sapeva di essere ripreso, lei ha commentato con una frase ormai diventata iconica: “Sono scioccata”. Dopo anni di distacco e separazione, insomma, per i due ragazzi è finalmente tornato il sereno. Questo breve franamento su Instagram, ovviamente, ha subito fatto il pieno di risposte ed è diventato immediatamente virale in ogni sito.

Anche questa piccola cosa sembra confermare il fatto che Giulia e Andrea siano una delle coppie più amate ed apprezzate della nostra televisione.

Nuovi progetti per Giulia e Andrea

La vita di coppia sembra proseguire davvero a gonfie vele. Addirittura, secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi, Andrea e Giulia starebbero davvero pensando di compiere il grande passo verso l’altare.

Ancora non c’è stato nessun anello o proposta di matrimonio ufficiale. Per Giulia, intanto, nuovi progetti pare stiano presentandosi all’orizzonte. Stando ad alcune voci, infatti, l’influencer potrebbe prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire dal prossimo settembre, in qualità di opinionista. Se così fosse, la De Lellis andrebbe ad affiancare Pupo, confermato in qualità di spalla di Alfonso Signorini.