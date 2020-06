Mia Khalifa ha colto l'occasione della sua recente operazione estetica al naso per lanciare un appello ai fan sui social

L’ex attrice a luci rosse Mia Khalifa si è appena sottoposta a un intervento di rinoplastica per migliorare la forma del suo naso. L’ex pornostar libanese ha così narrato sui social il suo intervento, considerandolo come un momento che le ha cambiato la vita.

L’artista amica di Fedez e Chiara Ferragni ha però colto la palla al balzo per rivolgere anche un messaggio più profondo ai suoi fan di Instagram.

Mia Khalifa, l’appello ai fan

“Essere trasparenti su questa operazione non è mai stato in discussione. Non idealizzate le donne che vedete sui social ed evitate di incentrare la vostra autostima su giudizi che non sono realistici”. Ricordiamo che Mia Khalifa è rimasta vittima di un incidente al petto durante una partita di hockey nel 2018.

In quell’occasione la giovane attrice si salvò grazie alle protesi precedentemente installate nel suo seno.