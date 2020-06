Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, si è fidanzato con la sua collega de "Il Collegio Off" in onda su YouTube

Chi l’avrebbe mai detto che il set de “Il Collegio“, nello spin off realizzato per You Tube, potesse essere galletto di una romantica storia d’amore? La trasmissione di Rai 2 ha infatti fatto conoscere e innamorare niente meno che Niccolò Bettarini e la YouTuber Valeficent.

Nel corso della passata edizione dello show, i due hanno intervistato insieme diversi protagonisti del reality. Proprio in quell’occasione si sarebbero innamorati, mentre si trovavano a registrare le varie puntate.





Niccolò Bettarini fidanzato con Valeficent

Anche la distanza imposta dal lockdown da coronavirus non sembra aver per nulla scalfito il rapporto tra Niccolò e la blogger.

Pare peraltro che anche mamma Simona Ventura abbia già conosciuto la giovane fidanzata del figlio. Cosa ne penserà al riguardo?

Molti ricorderanno senza dubbio l’episodio che vide Niccolò Bettarini al centro della cronaca un paio di anni fa.

Era infatti la notte del primo luglio del 2018, quando davanti all’Old Fashion di Milano il figlio della Ventura e di Stefano Bettarini venne accoltellato al culmine di un litigio con altri ragazzi. Le lesioni inferte a Niccolò potevano costargli la vita, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Dopo quel difficile momento, infatti, il figlio di Simona e Stefano si è ripreso, tornando anche a lavorare con serenità.