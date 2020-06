Pierluigi Diaco, bufera per il cane Ugo negli studi di Io e Te

Bufera su Pierluigi Diaco: la presenza del suo bassotto Ugo negli studi di Io e Te divide i telespettatori.

Pierluigi Diaco è talmente legato al suo amico a quattro zampe da portarlo sempre con sé anche negli studi di Io e Te. Al bassotto del conduttore è dedicata anche la rubrica “Gli amici di Ugo”, ma la questione non sarebbe stata ben vista da alcuni fan dello show.

Pierluigi Diaco: il cane Ugo

Il bassotto di Pierluigi Diaco è una vera e propria “star” a Io e Te: oltre ad avergli dedicato la rubrica Gli amici di Ugo (questo il nome dell’amico a quattro zampe), il conduttore è solito lasciarlo libero all’interno degli studi tv. La questione non sarebbe stata ben vista da Vittorio Feltri e parte del pubblico del programma, che sostanzialmente non riterrebbe gli studi tv un luogo idoneo per il cane.





In tanti hanno invece difeso la decisione di Diaco di portare il cucciolo che lui e suo marito, Alessio Orsingher, hanno preso insieme. Per molti Ugo è ormai come una piccola mascotte dello show e la sua presenza negli studi non susciterebbe alcun fastidio.

Diaco per il momento non ha detto la sua in merito alla bufera e continua a portare il piccolo Ugo allo show. Io e te ha praticamente presto il post di Vieni da Me nella programmazione settimanale dopo l’addio di Caterina Balivo al programma. Gli ascolti ottenuti dalla trasmissione di Diaco sarebbero positivi e il conduttore ha regalato puntate ricche d’emozioni ai telespettatori tv, dove non sono mancati anche momenti di commozione e di ilarità generale.

Ugo continuerà ad accompagnare il suo padrone all’interno del programma?