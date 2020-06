Per la gioia dei fan Pino Insegno torna in TV: il conduttore sarebbe stato scelto per condurre un format su Rai2.

A grande richiesta Pino Insegno potrebbe essere presto di nuovo in TV: il celebre attore, conduttore e doppiatore sarebbe stato scelto per condurre un nuovo programma al via da gennaio 2021.

Pino Insegno: nuovo programma

Ancora nessuna conferma o smentita riguardo a una possibile conduzione di Pino Insegno per un nuovo format, ma la voce sembra essere sempre più insistente e, attorno al 9 luglio, notizie più dettagliate dovrebbero emergere dall’annuncio dei palinsesti Rai per il prossimo anno.

Il conduttore – la cui ultima esperienza tv risale al 2014, quando condusse Domenica In al fianco di Paola Perego – potrebbe essere al timone di un nuovo format su Rai2, al via dai primi di gennaio 2020.





In tanti sarebbero felicissimi di poter rivedere Pino Insegno in veste di conduttore, e per il momento i fan dell’attore attendono conferme sul rumor in circolazione.

Il 9 luglio, con l’uscita dei nuovi palinsesti, dovrebbero essere più chiare anche le modifiche apportate agli altri programmi tv a causa dell’emergenza Coronavirus: i fan sono in attesa di sapere se e quando riprenderà il via L’Isola dei Famosi (si vocifera condotto da Ilary Blasi), il Grande Fratello nella versione classica e Ballando con le Stelle (inizialmente rimandato a data da destinarsi proprio perché sarebbe stato possibile mandarlo in onda assicurando che i protagonisti non avessero contatti ravvicinati).

Nuove importanti modifiche potrebbero riguardare Vite da Copertina, che secondo indiscrezioni avrà una nuova conduttrice.