Pupo ha espresso la sua opinione su tre probabili protagoniste del Gf Vip.

Il Grande Fratello Vip tornerà con la quinta edizione il prossimo settembre. Sarà una stagione all’insegna delle grandi conferme. Nello studio di Cinecittà, infatti, vedremo accanto ad Alfonso Signorini, anche Pupo: la sua performance ha convinto l’azienda è il gruppo del Gf Vip, tanto da riconfermarlo.

A metà settembre, dunque, lo rivedremo spalleggiare il padrone di casa Alfonso Signorini. Proprio al settimanale dell’amico, Chi, il cantante ha rilasciato un’intervista. Ovviamente, una certa attenzione è stata riservata proprio al reality di Canale 5. Pupo, in particolare, ha espresso delle opinioni su tre donne: Elisabetta Gregoraci, Romina Power e Giulia De Lellis. Questi sono da molte settimane stanno circolando. Se è quasi certo che la Gregoraci prenderà parte al Gf in qualità di concorrente, su Giulia, invece, tante sono le indiscrezioni.

Stando ad alcuni rumors, infatti, la bella influencer potrebbe sedere proprio accanto a Pupo. Se così fosse, dunque, andrebbe a sostituire Wanda Nara, opinionista della quarta edizione.

Gf Vip, l’opinione di Pupo

Enzo Ghinazzi, come suo solito, ha detto la sua opinione senza peli sulla lingua. Si dichiara davvero curioso del possibile ingresso a Cinecittà di Elisabetta Gregoraci. “L’ho lanciata io come mia valletta nel programma che si chiamava Il Malloppo.

Ho vissuto con lei momenti che potrei raccontare soltanto in trasmissione”. Queste sono state la parole sull’ex moglie di Flavio Briatore. Il cantante, però, ha tenuto a specificare che con lei c’è solo una bella amicizia e non di più.

Probabile concorrente potrebbe essere anche Romina Power. Se così fosse, l’ingresso della storica compagna di Al Bano, sarebbe un vero colpaccio per il direttore Signorini. Anche Pupo sembra essere entusiasta di questo nome.

“Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”.





Pupo sulla De Lellis: “Brillante”

Pupo ha anche detto la sua su Giulia De Lellis. Secondo gli ultimi rumor, la romana dovrebbe essere protagonista del cast del Gf Vip.

Non si sa ancora se come opinionista o entrerà nella casa insieme al suo fidanzato Andrea Damante. Quelle di Pupo verso Giulia sono davvero delle belle parole. “La De Lellis è brillante e spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social”. Uno sguardo è stato rivolto anche all’edizione appena passata. In particolare, Ghinazzi, ha voluto esprimere la sua opinione su Antonio Zequila. “Si è fatto terra bruciata”. Insomma, Pupo sembra essere pronto e più carico che mai ad affrontare questa nuova sfida. Appuntamento a settembre su Canale 5.