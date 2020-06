Perchè Meghan Markle ha rotto con la Regina? Da tempo i duchi del Sussex hanno lasciato il palazzo e sono diversi i rumor sul reale motivo che portato alla rottura tra Harry, la consorte ed i Windsor.

In una recente intervista ad una televisione australiana, la storica ex di Harry, Cressidra Bonas, ha raccontato il motivo per cui decise di non sposare il secondogenito di Carlo e Diana. Lasciando lui, abbandonò anche il sogno di diventare principessa ma, da quanto raccontato, la posta in gioco era troppo alta.

“La paura di fallire – spiega Cressidra -, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta…penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”.

E cosa c’entra Meghan? Secondo gli esperti, anche la moglie di Harry sarebbe stata “vittima” della paura del giudizio della regina Elisabetta e della famiglia. Non a caso, dopo poco l’inizio delle tensioni con i Windsor ha deciso di trasferirsi nel Nord America con Harry ed Archie.

Meghan ed Harry sono stati presi di mira anche dagli inglesi per aver usato il monogramma della casa reale.

I duchi del Sussex hanno scritto a Street Games per elogiare il lavoro benefico svolto durante la pandemia nelle aree più svantaggiate del Regno Unito. In particolare, l’organizzazione ha sostenuto la Hubb Community, realtà a cui Meghan è molto legata.

“ L’impatto del Covid-19 – scrivono i duchi – è stato un momento spaventoso e di prova per così tanta gente di ogni classe sociale, in tutto il mondo.

Tuttavia in questi momenti difficili prevale la buona volontà verso gli altri e lo spirito di comunità”.

Gli utenti sui social non hanno preso molto bene il fatto che i due abbiano usato un monogramma reale composto dalle iniziali H e M, fuse insieme e sormontate dalla corona. Qualcuno ha scritto “Devono togliere la corona dal logo” – e ancora – “Nessun titolo reale, nessuna corona”. Gli utenti si riferiscono al fatto che trasferendosi nel Nord America Harry e Meghan hanno rinunciato ai privilegi come membri della famiglia reale.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR

— StreetGames (@StreetGames) June 21, 2020