Silvia Provvedi, cesareo imprevisto: “Mi sto riprendendo”

Silvia Provvedi ha raccontato i dettagli del suo parto, avvenuto grazie a un cesareo imprevisto.

Il 18 giugno Silvia Provvedi è diventata mamma di Nicole e per il parto si è reso necessario un cesareo imprevisto. La cantante ha raccontato la sua esperienza ai fan ringraziando il team medico che l’ha assistita e tutti coloro che le sono stati accanto.

Silvia Provvedi: il parto

Finalmente Silvia Provvedi è tornata a casa con la sua piccola Nicole, la prima figlia nata dall’amore con Giorgio De Stefano. La cantante ha confessato che si starebbe riprendendo dall’operazione e che la sua bimba sarebbe un angioletto:

“Mi sento bene, sono in fase di ripresa perché malgrado non fosse programmato sono dovuti intervenire con un cesareo. La ferita sta guarendo molto bene: è stata un’operazione ma comunque sta procedendo per il meglio.

Sono stata coccolata, assistita, consolata nel migliore dei modi”, ha confessato, rivelando quanto questi primi giorni di maternità siano stati meravigliosi per lei.





La sorella Giulia ha organizzato una festa di benvenuto per la sua nipotina, con tanto di palloncini colorati e torta. Silvia ha dichiarato che Nicole avrà “due mamme” visto che Giulia è stata emozionantissima fin dall’inizio della gravidanza all’idea di poterla finalmente abbracciare. Il cesareo non era previsto, ma fortunatamente tutto sarebbe andato per il meglio e oggi sia la mamma sia la piccola stanno bene. Giorgio De Stefano, da sempre molto riservato, per il momento non si è mostrato in compagnia della cantante e della sua bambina, e del resto anche durante la relazione con Silvia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.