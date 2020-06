Stash suona la chitarra al pancione: “Ha già le orecchie”

Stash non vede l'ora di diventare papà: il suo video difronte al pancione di Giulia Belmonte ha commosso i fan

Molto presto Stash diventerà padre del suo primo figlio e sui social si è mostrato mentre era intento a suonare una delle sue canzoni preferite al pancione della fidanzata, Giulia Belmonte.

Stash: la chitarra al pancione

Stash è più felice che mai perché molto presto diventerà padre.

Il cantante si è mostrato mentre suonava la canzone Flor d’Luna di Carlos Santana difronte al pancione della sua compagna, e poi ha spiegato: “Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 22 Giu 2020 alle ore 5:53 PDT

Il cantante ha dato il grande annuncio ad Amici e in tanti durante queste settimane si sono congratulati con lui e Giulia Belmonte per il lieto annuncio.

Ancora non è chiaro quale sarà il nome del bambino né la data della sua presunta nascita, ma sui social ferve l’attesa dei fan per conoscere ulteriori dettagli. “Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia“, ha raccontato il cantante dei The Kolors a proposito della fidanzata.

“Sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l’evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me e alla mia compagna, che amo alla follia“, ha anche aggiunto a proposito del suo annuncio.