Winona Ryder ha svelato alcuni segreti dietro la nascita della sua amicizia con Keanu Reeves.

Winona Ryder e Keanu Reeves sono amici fin dagli anni ’90, quando entrambi recitarono sul set di Dracula. L’attrice ha rivelato come sarebbe sbocciata la sua amicizia con l’attore e ha confessato anche di essere certa di essere “sposata con lui” per sbaglio.

Winona Ryder, l’amicizia con Keanu

A quanto pare l’amicizia tra Winona Ryder e Keanu Reeves andrebbe ormai avanti da oltre 30 anni, e la stessa attrice ha svelato che sarebbe sbocciata sul set del primo film in cui hanno recitato insieme: Dracula. In quell’occasione il regista Francis Ford Coppola spinse Reeves a insultare la collega per rendere più credibili le sue lacrime, e l’attore si sarebbe rifiutato: “Francis stava cercando di convincere tutti a urlarmi addosso per farmi piangere, ma Keanu si rifiutò, così come Anthony Hopkins”, ha confessato l’attrice.





Sul set di Dracula venne anche celebrato il matrimonio tra i due personaggi da loro interpretati, e per l’occasione il regista avrebbe chiesto a un prete locale di interpretare la parte. “Sono piuttosto sicuro che il matrimonio sia valido”, avrebbe dichiarato il regista, e infatti Winona ha affermato di essere convinta da oltre 30 anni di essere “sposata” con l’attore.

“Ogni tanto Winona mi manda dei messaggi con scritto “ciao, marito”, ha rivelato Keanu Reeves. Tra i due non c’è stato mai nulla di più che una splendida amicizia e oggi Reeves è felicemente legato a Alexandra Grant. Winona Ryder, com’è noto, per anni è stata legata a Johnny Depp.