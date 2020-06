Dopo la nascita della sua terza figlia Alena Seredova ha fatto un altro importante annuncio sulla sua vita privata.

Alena Seredova ha stupito tutti dando un altro inaspettato annuncio via social: la modella ceca, da poco diventata mamma della sua terza figlia, ha preso un’importante decisione.

Alena Seredova: l’annuncio

Queste prime settimane di maternità sembrano aver donato radiosità e entusiasmo ad Alena Seredova.

La showgirl, insieme al compagno Alessandro Nasi, ha stupito i fan dei social dando un inaspettato annuncio: ora che la famiglia si è allargata ulteriormente lei e il compagno traslocheranno in una nuova casa. “Pronta per il trasloco”, ha scritto via social mostrandosi come sempre senza un filo di trucco, e facendo di nuovo il pieno di like. Appena qualche settimana fa è nata Vivienne Charlotte, terza figlia avuta dalla Seredova e prima avuta con Alessandro Nasi.

La modella è mamma anche di David Lee e Louis Thomas, nati dalla sua precedente unione (naufragata) con Gigi Buffon. I due si lasciarono quando lei scoprì il tradimento da parte del portiere (con quella che è la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico).



Oggi Alena Seredova sembra aver ritrovato la serenità, e ora che nella sua vita c’è anche la piccola Vivienne Charlotte la showgirl è al settimo cielo: in passato ha più volte affermato che avrebbe tanto desiderato una bambina, e il destino l’ha voluta accontentare. “Un sogno che si avvera”, ha dichiarato Alena Seredova dopo la nascita della piccola, da subito accolta con calore anche dai suoi due fratelli maggiori.