Anna Tedesco, dal lavoro alla vita privata: tutto quello che c'è da sapere sulla dama di Uomini e Donne.

Nata a Gubbio, Anna Tedesco è senza dubbio uno dei personaggi più amati del trono over di Uomini e Donne. Dal lavoro al primo matrimonio, tutto quello che c’è da sapere sulla dama.

Anna Tedesco chi è

Anna Tedesco è nata a Gubbio nel 1967 ed è approdata a Uomini e Donne nella stagione 2017/2018 alla ricerca dell’amore.

In tanti hanno fin da subito apprezzato Anna per i suoi modi gentili e per il suo temperamento solare. La dama dai grandi occhi azzurri non ha impiegato molto a conquistare il pubblico, ma dopo una prima partecipazione allo show si è ritirata per quasi un anno, prima di riapprodare nell’ultima stagione del trono over.

La dama è stata sposata ma il suo matrimonio è naufragato anni fa, e oggi ha un figlio: Maicol Bei. A quanto pare la dama del trono over trascorrerebbe il suo tempo al di fuori del dating show svolgendo la professione di istruttrice di nuoto (specialmente – sembra – per i bambini).