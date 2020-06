Antonio Razzi al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Anche Antonio Razzi potrebbe essere tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dopo le indiscrezioni circa una possibile partecipazione di Rocco Siffredi e suo figlio, Leonardo Tano, alla casa del Grande Fratello Vip, sembra che anche il volto di un noto politico potrebbe prendere parte allo show: si tratta di Antonio Razzi.

Antonio Razzi al GF Vip

Anche la quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini e già hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti i possibili nomi che comporranno il cast. A quanto pare tra questi potrebbe esserci anche il noto volto di un politico, ovvero l’ex senatore Antonio Razzi. Lo stesso Razzi si è detto favorevole all’idea di prendere parte al reality show:



“Se mi chiamano valuterò, dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno. Adesso che non sono più senatore posso fare come mi pare da pensionato sono libero. L’ultimo ‘TiKTok’ che ho fatto con la Lamborghini ha superato le 700mila visualizzazioni. Ho fatto anche Cristiano Malgioglio che ha superato addirittura circa 1 milione di visualizzazione, siamo diventati molto amici, lui mi ha anche chiamato e ringraziato”, ha fatto sapere. Signorini prenderà davvero il suo nome in considerazione? Per il momento non è dato sapere, quel che è certo è che Razzi non sarebbe preoccupato di dover condividere la casa con altri “coinquilini”: facendo una battuta l‘ex senatore ha affermato che dopo aver trascorso tre mesi chiuso in casa con sua moglie non avrebbe paura di nulla.

Oltre a lui si vocifera che prenderanno parte allo show anche Rocco Siffredi e suo figlio, Leonardo Tano, ma per saperlo con certezza bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale dello show.