In una recente intervista, Antonio Zequila ha deciso di dire la sua in merito alla reunion del Grande Fratello Vip 4 a cui non è stato invitato

Contattato di recente da un noto settimanale di gossip, Antonio Zequila ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni al veleno sulla recente rimpatriata degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4. A tale reunion lui non ha però preso parte, a causa del mancato mancato invito da parte di chi ha organizzato l’evento.

L’attore partenopeo ha ammesso che ci teneva molto a rivedere Fabio Testi, ma ciò non è stato possibile proprio per via del fatto di non essere stato chiamato.

Antonio Zequila: lo sfogo sulla reunion

Come certamente ricordano in molti, nella casa di Cinecittà Antonio Zequila ha più volte mostrato dissapori con i suoi ex coinquilini. Aveva infatti dichiarato di aver avuto un flirt con Adriana Volpe, sempre da lei ferocemente smentito.

Nell’intervista si è poi detto anche un po’ risentito con Fernanda Lessa, rea di non averlo invitato alla rimpatriata di gruppo.





Il 56enne non si è tuttavia risparmiato nemmeno nei confronti di altri ex gieffini. In particolare ne ha avute da ridire contro Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, definendoli “la gang del bosco”.

Antonio sta però già pensando di organizzare una sorta di contro-reunion, dove parteciperanno quelli che secondo lui sono stati i veri Big del GF Vip 4.