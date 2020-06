Belen ricorda la lite con Luxuria: “Sono in imbarazzo”

Belen Rodriguez si è detta fortemente imbarazzata per come avrebbe trattato Luxuria sull'Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez ha rivelato di provare vergogna per la lite avuta con Vladimir Luxuria nel 2008, quando entrambe parteciparono all’Isola dei famosi. La showgirl accusò Luxuria di essere invidiosa di lei.

Belen contro Luxuria: i motivi

Belen ha rivelato di aver recentemente rivisto il filmato della sua lite con Luxuria all’Isola dei famosi, e di essersi sentita in imbarazzo per i modi con cui attaccò la politica (accusandola tra le altre cose di essere invidiosa delle sue parti intime, fatto che le costò l’accusa di transfobia).





“L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei famosi e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi. Sono certa che oggi non fare la stessa cosa, ma farei valere gli stessi concetti in modo diverso”, ha affermato la showgirl a oltre 12 anni dall’episodio incriminato.

Oggi la discussione tra le due donne si sarebbe placata e Belen avrebbe chiesto scusa a Luxuria per quell’episodio.

In realtà l’attivista nel corso degli anni ha sottolineato in più di un’occasione come tra lei e Belen Rodriguez non corresse buon sangue, e tra le altre cose ha anche rivelato: “Se serve televisivamente metterti in mezzo, lei segue il consiglio dell’esperto senza guardarti in faccia. E non aggiungo altro per non sp***anarla”.

Belen Rodriguez all’epoca replicò contro Luxuria, ma poi la vicenda sfumò in un nulla di fatto e senza ripercussioni. Oggi che la showgirl ha affermato di sentirsi imbarazzata per quell’episodio sull’Isola Luxuria dirà la sua in merito? Staremo a vedere.