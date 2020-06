La lettera di Belen Rodriguez al figlio Santiago dopo la fine della storia d'amore con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha scritto una lettera molto emozionante al figlio Santiago. La showgirl sembra essere sempre più convinta di andare avanti dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino. Non è ancora detto che sia un addio definitivo, ma per il momento Belen si sta concentrando solo ed esclusivamente sul suo ruolo di mamma.

La Rodriguez ne ha parlato in un podcast realizzato con il settimanale “Chi”, in cui si è completamente lasciata andare, raccontando quanto è grande il suo amore per il suo bambino.

La lettera di Belen a Santiago

Nella lettera Belen Rodriguez ha scritto: “Ogni sua smorfia mi rapisce. Ha il viso tondo come la luna e le guance grandi come pianeti. Il suo esserci è il mio infinito universo. Prima ancora che arrivasse, lo conoscevo già.

Era già Santiago […]“. La showgirl ha scritto delle parole davvero molto toccanti, che esprimono totalmente l’amore di una mamma per il suo bambino. “Ho sempre voluto diventare mamma, mi sentivo in ritardo. Mia mamma mi ha avuta a 20 anni. Ho un rapporto speciale con mamma Veronica, sempre pronta a regalare un sorriso, anche a chi non se lo merita” ha aggiunto Belen Rodriguez, parlando della sua adorata mamma.

La conclusione della lettera è ancora più emozionante: “Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole. Tua mamma Belen“.





La showgirl argentina ha deciso di ricominciare dalla sua vita con Santiago, dalle sue emozioni di mamma e dall’amore che li lega.

Con queste parole ha emozionato tutti, anche perché sta vivendo un periodo davvero molto difficile, che solo Santiago riesce a rendere bello e luminoso.