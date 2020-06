Caterina Balivo ha postato su Instagram degli scatti del suo primo bagno al mare.

La bellissima conduttrice televisiva Caterina Balivo, in forma del tutto smagliante, ha mostrato sul suo profilo Instagram delle foto che la ritraggono al mare dove ha già fatto il suo primo bagno dell’estate. Costume intero per l’ex modella, che indossa anche un maxi caftano colorato, che rende ancora più intriganti le sue invidiabili curve.

Immediati e tantissimi sono stati i like e i commenti da parte dei fan.

Primo bagno per Caterina Balivo

“Il primo bagno dell’estate non si scorda mai… e nemmeno la centesima lavatrice, su IG stories scoprirete di più. Buona serata a tutti voi!”, ha scritto Caterina Balivo nella didascalia che fa da cornice all’ultimo suo scatto che la ritrae bellissima e spensierata al mare.

Nella foto la presentatrice partenopea, che vanta un fisico da urlo, fa vedere le sue curve mozzafiato e il suo splendido sorriso. E non sono mancate le reazioni da parte dei suoi seguaci: “Sei la nostra incantevole sirena!” ha scritto un fan. E non è si è trattato dell’unico commento: il ritratto hot ha, infatti, ricevuto centinaia di complimenti e cuoricini.







L’addio di caterina a “Vieni da me”

Secondo TvBlog, la conduttrice, che ha lasciato la conduzione di “Vieni da me“ starebbe già prendendo in considerazione un nuovo progetto. Su Instagram alcuni utenti hanno scritto: “Nel prossimo futuro per Caterina Balivo la famiglia e forse un nuovo programma Tv ispirato al suo format lanciato tempo fa direttamente su Instagram”.

Il programma in questione è “My Next Book“, un format ideato dalla stessa Caterina e dal marito Guido Maria Brera durante le settimane della quarantena. Ma ancora si attendono le conferme.