Chiara Ferragni parla della proposta ricevuta dalla rapper italiana Baby K per il nuovo singolo "Non mi basta più".

Chiara Ferragni, l’influencer cremonese nota per essere un’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo, oltre che la moglie di Fedez, potrebbe formare con Baby K la coppia musicale dell’estate. Infatti, da giovedì 25 giugno sarà disponibile il brano “Non mi basta più” (di cui è stato pubblicato il testo) in cui vi sono anche alcune parti cantate della blogger.

La stessa Chiara ha raccontato ai suoi fan su Instagram come Baby K le ha proposto di collaborare per il suo nuovo singolo.

La proposta di Baby K a Chiara Ferragni

La Ferragni ha raccontato su social come è nata la collaborazione con Baby K e sembra sia stata proprio la cantante a invitarla a prendere parte al brano.

L’influencer ha sottolineato che il suo non sarà proprio cantare e che la sua voce si sente poche volte, e, proprio per questo motivo, ha invitato i fan a scovarla ascoltando la canzone. Improvvisamente è poi arrivato il messaggio di Baby K con il quale la incoraggia e conferma la sua partecipazione alla canzone. Chiara ha parlato dell’incontro fatidico con la cantante attraverso delle stories su Instagram ed ha raccontato che è avvenuto grazie a una campagna pubblicitaria.

Le due, infatti, sono state scelte come testimonial di un famoso marchio, per il quale Baby K ha scritto il brano in questione.





Le parole di Chiara Ferragni

Baby K ha proposto a Chiara di prendere parte al suo nuovo brano con una piccola parte, dal momento che sono insieme anche nella pubblicità.

“Io adorerei fare la cantante, però sono super stonata”, ha sottolineato l’influencer. Per quanto concerne le sue parti cantate, Chiara ha spiegato che sono divertenti e che probabilmente diventerà un meme. La Ferragni è sembrata molto emozionata, anche se ha ammesso che più che cantare ha urlato nella canzone con Baby K.

“Tu canti e spacchi!”

Una delle frasi cantate da Chiara, che la stessa blogger ha anticipato nelle sue Stories, è la seguente: “Questo è il pezzo mio preferito”.

Il video del brano uscirà probabilmente a luglio. Dopo le Stories di Chiara, è arrivato il messaggio in chat di Baby K: “Ma tu canti! E spacchi pure“, parole a cui la moglie di Fedez ha reagito con entusiasmo e carichissima per questa nuova esperienza.