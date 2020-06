Fox Life chiude i battenti. Il famoso canale che trasmette Grey's Anatomy dopo un flop di ascolti si spegnerà a luglio.

Fox Life chiude. Con la cessazione dei diritti Sky la rete che trasmette le serie famose come Grey’s Anatomy smetterà di esistere a luglio.

Fox Life chiude

Il canale Fox Life annuncia la chiusura. La rete che trasmette le famose serie come The Resident, Grey’s Anatomy e tutte le produzioni originali da Cambio Moglie, SOS Tata, Il Contadino Cerca Moglie, fino a Cucine da Incubo Italia smetterà di esistere.

Le produzioni famose, cioè proprio quelle che hanno reso originale e prestigioso il canale passeranno sul più seguito Fox, che rimarrà attivo insieme a Fox Crime.

Quando chiuderà

La chiusura del canale 114 della piattaforma a pagamento alla mezzanotte di mercoledì 1° luglio dopo 16 anni dalla sua apertura, ovvero nel 2004.

La decisione arriva dopo il flop di ascolti, come in prima serata con 4.879 spettatori, pari allo 0,2% per Empire.

Il gruppo Fox e Sky non condividono la stessa proprietà. Fox fa riferimento a Disney e sta puntando tanto sulla piattaforma streaming nuova ed interattiva di Dinsey+.

A dare ulteriori informazioni sul “dopo la chiusura” un post sul sito di Sky: “Cosa succede con lo spegnimento del canale Fox Life su Sky dal 1° luglio 2020? Dal 01/07/20 il canale Fox Life non sarà più visibile su Sky, perché la licenza dei diritti a Sky su tale canale è scaduta.

Potrai, comunque, trovare alcune delle migliori serie di Fox Life, come Grey’s Anatomy, Outlander e The Resident, sul canale Fox nei prossimi mesi. Continuerai, inoltre, a vedere i canali Fox e Fox Crime, essendo ancora in corso le relative licenze. I programmi che hai scaricato saranno, invece, disponibili alla visione fino alla data indicata al momento del download”.