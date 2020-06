Gabriele Esposito ha deciso di diventare biondo, seguendo quello che sembra il mood della prossima estate: le foto del ballerino sui social

Grande sorpresa per tutti i fan del bel Gabriele Esposito. Con l’arrivo dell’estate, infatti, anche il ballerino di Amici ha deciso di dare un taglio al passato! Per la precisione, Gabriele ha drasticamente cambiato il colore dei capelli, passando da un castano chiaro a un biondo decisamente brillante! Aria di cambiamento nella sua vita, dunque, soprattutto dopo il lockdown, che ha messo a dura prova un po’ tutti quanti noi.

Conclusa l’esperienza ad Amici Speciali, Gabriele ha pertanto deciso di osare. Senza alcun preavviso, il danzatore si è mostrato in versione super bionda nelle sue IG Stories, girate nel negozio del suo barbiere di fiducia. Ma i suoi tanti fan hanno approvato la scelta di cambio look?

Gabriele Esposito si fa biondo

Nelle scorse settimane Gabriele Esposito aveva fatto parecchio parlare di sé per via della sua speciale amicizia con il cantante Mahmood. Oggi invece si è tornati a chiacchierare di lui per via del cambio look in pieno mood estivo, come prima di lui hanno fatto altre Vip nostrane e non.

Ricordiamo ad esempio Anna Tatangelo o Emily Ratajkowski, entrambe diventate che più bionde non si può! Chissà se proprio una delle due ha “ispirato” il ballerino partenopeo…





Ai posteri l’ardua sentenza, nel mentre è certo che Gabriele è pienamente soddisfatto del risultato finale.

La foto del nuovo look farà certamente smuovere alla parlantina i suoi tanti sostenitori, i quali, dopo il primo feed si faranno certamente sentire, anche con pareri discordanti.