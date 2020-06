In alcune sue recenti IG Stories, Gianni Sperti sembra aver lanciato delle frecciate contro alcuni ex concorrenti di Uomini e Donne: sarà così?

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha deciso di pubblicare alcune ore fa delle inedite Instagram Stories. I contenuti di tali video hanno però avuto l’aria di essere delle vere e proprie frecciatine, indirizzate a chi? Il ballerino ha fatto allusione ad alcuni personaggi che si lasciano e si riprendono al solo scopo di fare gossip.

Ma a chi si riferiva nel dettaglio?

Gianni Sperti: le frecciatine sui social

L’influencer Deianira Marzano ha ipotizzato che i protagonisti dei video di Gianni Sperti potrebbero essere alcuni ex partecipanti del popolare dating show di Canale 5. Nello specifico, il professionista ha esordito dicendo di aver capito tutto: per fare rumor bisogna lasciarsi o riprendersi. In virtù di tale nuova consapevolezza, lui risulta pertanto del tutto fuori moda. Per tale motivo, si è autoconsigliato di darsi una mossa in tal senso.

Ecco allora che Gianni ha lanciato un vero appello a tutti i suoi fan. Il collega e amico di Tina Cipollari ha domandato se ci fosse qualcuno interessato a fidanzarsi con lui. Ha tuttavia tenuto a precisare che non si tratterebbe di nulla di impegnativo, visto che lo scopo è solo quello di stare insieme per un po’ per poi lasciarsi e far parlare di sé. In questo modo anche lui diverrebbe un personaggio di tendenza, del quale si potrebbe ampiamente parlare sul web e in tv.