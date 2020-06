Recenti rumors parlano di una possibile partecipazione di Justine Mattera al Grande Fratello Vip 5: tutte le indiscrezioni al riguardo

La curiosità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip si fa ogni giorno più consistente. La quinta edizione del reality show, che andrà in onda tra settembre e ottobre, potrebbe di fatto vedere all’attivo diversi interessanti nomi dello spettacolo nostrano.

È per esempio notizia di pochissime ore fa la possibile presenza di Justine Mattera. Pare infatti che la nota showgirl americana, ex moglie del compianto Paolo Limiti, sia stata selezionata per la prossima stagione del programma.

Justine Mattera al Gf Vip 5?

Negli ultimi anni la sportivissima attrice ha sempre preferito il teatro alla televisione, selezionando con attenzione le sue apparizioni sul piccolo schermo. Ora però pare aver cambiato idea, cedendo forse alle lusinghe degli autori dal GF Vip.

Justine Mattera deciderà davvero di partecipare a questa nuova edizione del programma? Per ora non è giunta nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Si tratta, ad ogni modo, di un’indiscrezione alquanto intrigante, che potrebbe piacere molto ai telespettatori di Canale 5.

Oltre al nome della Mattera, ne sono intanto spuntati molti altri relativamente al probabile cast del GF Vip 5. In questi giorni si sono fatti ad esempio quelli di Rosanna Cancellieri e Vera Gemma, nonché di Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Francesco Ricci e Cristina Buccino. A colpire l’interesse del pubblico è stata tuttavia la particolarissima richiesta di Sossio Aruta, che si è candidato direttamente dal suo profilo social nientemeno che per rientrare nella Casa di Cinecittà.