Leonardo Tano ha personalmente smentito la notizia riguardante la sua partecipazione al GF Vip.

Nei giorni scorsi si sono avvicendate voci riguardanti una possibile partecipazione di Leonardo Tano e Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip. Il figlio del famoso attore avrebbe smentito la notizia con un commento via social.

Leonardo Tano: la smentita

In tanti avrebbero voluto vedere Leonardo Tano e suo padre, Rocco Siffredi, al Grande Fratello Vip.

La voce si è velocemente avvicendata sui social e lo stesso Tano Jr l’ha commentata, ma con risposta negativa: il figlio di Siffredi ha inserito tra i commenti un pollice capovolto, segno che la partecipazione insieme a suo padre allo show di Signorini sarebbe tutt’altro che vera.



Per il momento, tra i nomi del presunto cast, è emerso anche quello di Antonio Razzi, anche se pure la sua partecipazione non sarebbe confermata. Alfonso Signorini per il momento non si è espresso in merito alla vicenda e del resto per la nuova edizione del GF Vip manca ancora tempo.

A causa dell’emergenza Coronavirus la programmazione tv ha subito importanti cambiamenti e sembra che prima del GF Vip andranno in onda L’Isola dei Famosi e il GF nella versione classica condotto da Barbara D’Urso.

Al posto di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi dovrebbe invece essere presente Ilary Blasi, che ha trascorso la quarantena in casa in compagnia dei figli e di suo marito Francesco Totti. I primi di luglio dovrebbe iniziare Temptation Island e Filippo Bisciglia si sarebbe già recato sulla location in attesa dei concorrenti.