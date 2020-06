Un'inedita confessione di Lorella Cuccarini in diretta tv ha suscitato la curiosità dei telespettatori di Rai Uno: ecco di cosa si tratta

Ospite de La vita in diretta lo scorso martedì 23 giugno, Manuela Villa è stata intervistata da Lorella Cuccarini in occasione della sua tardiva maturità. Proprio in tale frangete, tuttavia, a destare la curiosità del pubblico da casa è stata una precisa affermazione della stessa presentatrice romana.

La più amata degli italiani ha infatti confessato: “Anch’io l’ho fatta molto tardi, tra l’altro avevo il pancione”, riferendosi chiaramente alla sua stessa prova di maturità.

Lorella Cuccarini, confessione in diretta

Nella medesima puntata, la stessa Cuccarini ha inoltre perso la pazienza con un suo ospite. Nello popolare show pomeridiano di Rai Uno si stava di fatto parlando di un argomento molto delicato, ossia il femminicidio. Un avvocato ospite della trasmissione ha però raccontato dei particolari raccapriccianti e poco idonei all’orario della messa in onda.

Per tale motivo dapprima l’ex ballerina e poi Alberto Matano hanno stoppato il legale, che si è subito scusato per il linguaggio non corretto.

Nel contempo è arrivata la notizia ufficiale dell’esclusione di Lorella Cuccarini della prossima edizione 2020-2021 de La vita in diretta. Per ora non è certo se ci sarà una sostituta, oppure se il giornalista calabrese procederà con una conduzione in solitaria. Non resterà dunque che attendere settembre per scoprirlo con i nostri occhi.