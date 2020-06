Massimo Giletti ha deciso di abbandonare La7? La risposta ufficiale arriva direttamente dall'editore Urbano Cairo.

Una delle domande più gettonate nel mondo della televisione in questi primi giorni d’estate è: Massimo Giletti abbandona La7? In realtà non è il primo anno che il pubblico si pone questo quesito, ma quest’anno le voci di corridoio che vedevano il conduttore su un’altra rete erano molto più insistenti del solito.

Lo stesso Giletti aveva spiegato di essere stato particolarmente tentato di tornare in Rai, ma alla fine non ha ceduto a questo corteggiamento lavorativo. A dare la risposta ufficiale a questa notizia è stato Urbano Cairo, editore di La7, oltre che patron del Torino Calcio e presidente di Rcs, durante un’intervista per la trasmissione “Un giorno da Pecora” di Rai Radio1.

Massimo Giletti vuole abbandonare La7?

Urbano Cairo, durante la trasmissione “Un giorno da Pecora” di Rai Radio1, ha confermato che l’anno prossimo Massimo Giletti sarà ancora a La7.

Il conduttore ha deciso di non abbandonare la rete, ma per molti si tratta di una scelta quasi scontata. In realtà il conduttore aveva ricevuto un forte corteggiamento da parte della Rai, ci aveva un po’ pensato su, ma poi aveva deciso di rifiutare. Il motivo è che si sente molto più vicino a Cairo e molto più a suo agio in questa nuova rete.

Il rapporto che oggi lo lega ad Urbano Cairo, è ancora più solido e forte, per questo Giletti ha deciso di non abbandonare La7 e di andare avanti con il suo Non è l’Arena, che ha ottenuto un grandissimo successo.

Il conduttore sembra essere molto fermo sulla sua decisione, per cui sicuramente lo rivedremo a settembre su La7. La conferma di Urbano Cairo ha reso felici tutti i fan di Massimo Giletti e della trasmissione Non è l’Arena.